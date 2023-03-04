Fenerbahçe-Kayserispor maçında Ümit Özdağ'a saldırı girişimi

Karşılaşmanın devre arasında şeref tribününün ön kısmında bir grup taraftar slogan atmaya başladı. Tribünlerden destek gören protesto sonucu Özdağ protokol koridorundan geçerek bir odaya sığındı.
Statta görevli polis ekipleri ve eşlik eden Zafer Partililer, Ümit Özdağ'ı çembere alarak saldırıdan korudu.
Güvenlik ekipleri, Özdağ'ı salona alarak kapıları kapattı. Protestocular “Burası Kayseri buradan çıkış yok” diye bağırmaya devam etti.
Güvenlik görevlileri protestocuları uzaklaştırarak olayların büyümesini engelledi.
Ümit Özdağ, karşılaşmanın ikinci yarısını yine tribünden izleyeme devam etti.
Özdağ, yarın Kayserispor-Fenerbahçe maçına gideceğini ve hükümet istifa diye bağıracağını söylemişti.
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