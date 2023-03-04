Çağdaş Atan: Ferdi'nin golü kalp kırıcı oldu

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçtan sonra açıkmlamalarda bulundu.

Atan, "Sözlerime futbolcularımla gurur duyduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. İyi bir mücadele verdik" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Valencia ile attığı gole benzer kendilerinin de 2 kez pozisyona girdiğini, ancak değerlendiremediklerini belirten Atan, "Sonra Ferdi'nin o golü geldi. Kalp kırıcı oldu" dedi.

Atan, taraftarlara da teşekkür ederken, Fenerbahçe'ye başarılar diledi.