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Çağdaş Atan: Ferdi'nin golü kalp kırıcı oldu

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye yenildikleri maçtan sonra konuştu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 21:43
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Çağdaş Atan'dan flaş açıklama

Çağdaş Atan: Ferdi'nin golü kalp kırıcı oldu
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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçtan sonra açıkmlamalarda bulundu.

Atan, "Sözlerime futbolcularımla gurur duyduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. İyi bir mücadele verdik" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Valencia ile attığı gole benzer kendilerinin de 2 kez pozisyona girdiğini, ancak değerlendiremediklerini belirten Atan, "Sonra Ferdi'nin o golü geldi. Kalp kırıcı oldu" dedi.

Atan, taraftarlara da teşekkür ederken, Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

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