Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den "göreve başladık" açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Sözcü Gazetesi
Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den "göreve başladık" açıklaması

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilme kararı sonrası Özgür Çelik görevden alınarak yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Sözcü'ye konuşan Gürsel Tekin, "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık" dedi.

CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul İl Kongresi, Mahkem kararı ile iptal edildi. Karar ile birlikte Özgür Çelik ve mevcut yönetim tedbiren görevden alındı.

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

1kapak-001.jpg

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Gürsel Tekin, görevlendirme kararına yönelik açıklama yaptı.

"BEN VE ARKADAŞLARIM BUGÜN İTİBARİYLE GÖREVE BAŞLADIK"

Gürsel Tekin, "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam" ifadesini kullandı.

"CENAZEYİ KALDIRMAYALIM KOKSUN MU?"

CHP'den ihraç edilmesine yönelik gelişmeleri değerlendiren Gürsel Tekin, "Kimseyi üzmek istemem. Partiyi bu duruma ben getirmedim. Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Partiden ihraç edildiğim hemen açıklandı. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var. Onlara dokunulmuyor" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye dönüş yolu açıldı... Gözler 15 Eylül'deKemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye dönüş yolu açıldı... Gözler 15 Eylül'de

Gürsel Tekin hakkında çok konuşulacak bomba iddia! Kayyum olarak atanmıştı…Gürsel Tekin hakkında çok konuşulacak bomba iddia! Kayyum olarak atanmıştı…

Son Haberler
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları 2'ye düştü!
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları 2'ye düştü!
Eşcinsel olduğunu açıklamıştı! Ünlü oyuncu, kız arkadaşıyla evlendi
Eşcinsel olduğunu açıklamıştı! Ünlü oyuncu, kız arkadaşıyla evlendi
Aziz Yıldırım başkan adaylığı için kararını verdi!
Aziz Yıldırım başkan adaylığı için kararını verdi!
AVM müdürü öldürüldü! Cinayet anı kamerada
AVM müdürü öldürüldü! Cinayet anı kamerada
AKP’li vatandaş partisini topa tuttu! “Gerçeği geç de olsa gördü” Herkes bu sokak röportajını konuşuyor
AKP’li vatandaş partisini topa tuttu! “Gerçeği geç de olsa gördü” Herkes bu sokak röportajını konuşuyor