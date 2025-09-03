Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den "göreve başladık" açıklaması

CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul İl Kongresi, Mahkem kararı ile iptal edildi. Karar ile birlikte Özgür Çelik ve mevcut yönetim tedbiren görevden alındı.

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Gürsel Tekin, görevlendirme kararına yönelik açıklama yaptı.

"BEN VE ARKADAŞLARIM BUGÜN İTİBARİYLE GÖREVE BAŞLADIK"

Gürsel Tekin, "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam" ifadesini kullandı.

"CENAZEYİ KALDIRMAYALIM KOKSUN MU?"

CHP'den ihraç edilmesine yönelik gelişmeleri değerlendiren Gürsel Tekin, "Kimseyi üzmek istemem. Partiyi bu duruma ben getirmedim. Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Partiden ihraç edildiğim hemen açıklandı. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var. Onlara dokunulmuyor" dedi.

