Kaza değil resmen cinayet. 9 kişinin öldüğü katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkiinde dün (6 Mayıs) katliam gibi yaşandı. Latif Örs'ün sürdüğü 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş idaresindeki 27 AJT 349 plakalı çimento yüklü aracın çarpıştığı kazada öğrencilerin de aralarında olduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kazadan 11 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

BETON MİKSERİN SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hastaneye kaldırılan beton mikserinin sürücüsü Mehmet Göğüş, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Göğüş, mahkemece tutuklandı.

KAZADAN SANİYELER ÖNCESİ KAMERADA

Öte yandan 9 kişinin öldüğü kazanın saniyeler öncesini gösteren video kaydı ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde; çimento yüklü aracın Hatay yönünden İslahiye ilçesine doğru ilerlerken sol şeritte hızla ilerlediği ve bir otomobili solladığı anlar dikkat çekti.

ÖLENLERİN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Şükrü Sağlam (71) Sena Taşkın (18), Sıdıka Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Rakibe Erinmez (32), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), Hatice Günen (44) ve Sibel Sağlam'ın (18) cenazeleri, İslahiye Devlet Hastanesi morgundan aileleri tarafından teslim alındı.

Cenazeler ilk olarak Yeşilyurt Mahalle merkezine getirilirken, burada ailelerinden ve sevenlerinden helallik istendi.

Helallik alınmasının ardından kırsal Yeşilyurt Mahalle Mezarlığına getirilen cenazeler için İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar öğle namazına müteakip cenaze namazı kıldırdı.

Cenaze merasimine hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile vefat eden öğrencilerin eğitim gördüğü İslahiye Anadolu Lisesi ile İslahiye Farabi Mesleki Teknik Lisesi'nden çok sayıda öğretmen ve öğrenci arkadaşları katıldı.

Cenazelerden 8'i Yeşilyurt Mahalle mezarlığında toprağa verilirken Sude Çelik isimli vatandaşın naaşı ise Esenler Mahallesi'nde defnedildi.