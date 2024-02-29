Kaza geçiren 20 yaşındaki milli karateci hayata tutunamadı

Kaynak: İHA
Kaza geçiren 20 yaşındaki milli karateci hayata tutunamadı
Bursa’da 5 gün önce trafik kazası geçiren milli karateci Emir Buğra Gencan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Olay, 24 Şubat günü merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye 21 Yaş Altı Erkekler Karate Milli Takımı sporcusu Emir Buğra Gencan (20) idaresindeki motosiklet otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Gencan savrularak ağır yaralandı. Kaza sonrası Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gencan, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 84 kilo sıkletinde mücadele eden Gencan’ın vefatı, çevresini ve yakınlarını derin üzüntüye boğarken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı.

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