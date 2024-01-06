Kaza geliyorum dedi... Kendi kaza anlarını kaydettiler

Kaynak: Haber Merkezi
Kaza geliyorum dedi... Kendi kaza anlarını kaydettiler
İstanbul'da trafikte makas atan gençler, kazaya karıştılar. Trafikte tehlikeli hareketler yaptıkları anları kayda alırken kendi kaza anlarını da kayda almış oldular

İstanbul'da trafikte makas atan bir grup genç, tehlikeli hareketleri nedeniyle kaza yaptı. Gençler, bu anları kayda alırken kendi kaza anlarını da saniye saniye görüntüledi. Paylaştıkları görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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