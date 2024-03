Kaza geliyorum demez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Başa gelecek olan kaza veya beklenmedik olumsuz olaylar bir anda, aniden ve hiçbir uyarı olmadan gerçekleşmektedir.

Bu atasözü, her zaman hazırlıklı ve dikkatli olmanın önemini vurgularken, kötü olayların kişinin her an karşımıza çıkabileceğini ifade etmektedir.

KAZA GELİYORUM DEMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bir anda karşımızda kocaman TIR belirdi, kaza geliyorum demez oldu bir kere."