Kaza şehidi uzman çavuş, Çankırı'da toprağa verildi

Edirne'de askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu (28), memleketi Çankırı'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

KAYNAK: DHA
Kaza şehidi uzman çavuş, Çankırı'da toprağa verildi

Edirne'de, dün 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na ait askeri aracın devrildiği kazada, Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu ile astsubaylar Oğuzhan Örs ve Feridun Çirikoğlu yaralandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Merzifonluoğlu, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu'nun cenazesi, hastanede düzenlenen töreninin ardından memleketi Çankırı'ya getirildi. Çankırı Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Cenaze namazı kılınacağı sırada fenalık geçiren amcası Ramazan Merzifonluoğlu’na ambulansta müdahale edildi. Cenaze namazının arından şehidin cenazesi, Şabanözü ilçesi Gündoğmuş köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin, 2 yıllık evli olduğu öğrenildi.

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