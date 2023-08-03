Alev topuna dönen otomobilden son anda kurtuldular

Beylikdüzü'nde ağaca çarpan otomobil alev alev yandı. Araçtaki iki kişi son anda kendilerini dışarı atarak, canlarını kurtardı

KAYNAK: DHA
Alev topuna dönen otomobilden son anda kurtuldular

Beylikdüzü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Lüks otomobilde bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, otomobili saran alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 CHC 595 plakalı lüks otomobil ağaca çarparak yola savruldu. Otomobil içerisindeki 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobil yaşanan kaza nedeniyle alev aldı. Sürücü ve beraberindeki arkadaşı yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yapsa da yeterli olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan köpükle müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil yangından sonra kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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