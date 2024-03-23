Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı

İstanbul Eyüpsultan’da bir kişinin hayatını kaybetmesi sonrası kazaya karışan T.C. annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmıştı. T.C.’nin babası ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Baba Bülent Cihantimur imza atmak için geldiği karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı.