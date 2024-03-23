Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı

Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı
Kaynak: Haber Merkezi / DHA
İstanbul Eyüpsultan’da bir kişinin hayatını kaybetmesi sonrası kazaya karışan T.C. annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmıştı. T.C.’nin babası ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Baba Bülent Cihantimur imza atmak için geldiği karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı.
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Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı 1

Eyüpsultan’daki orman yolunda Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kaza Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor.

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Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı 2

Ehliyetsiz sürücü T.C. kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok’la birlikte önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçmıştı. Firari anne ve oğlu New York’ta görüntülenmişti.

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Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı 3

Kazanın yaşandığı geceye ilişkin dün ortaya çıkan yeni görüntülerde anne Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anlarda Göktürk’te oturduğu kafeden panikle çıkışı yer almıştı.

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Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı 4

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE KAÇTI

Kazaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Soruşturma kapsamında baba Bülent Cihantimur’a yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola giderek imza verme şartı getirildi.

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Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı 5

Bülent Cihantimur adli kontrol uygulaması kapsamında işlemleri için Şişli Polis Merkezi’ne geldi.

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Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı 6

Cihantimur, polis merkezi önünde bekleyen gazetecileri görünce yardımcısıyla birlikte geri döndü.

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Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı 7

Geldikleri minibüse binen Bülent Cihantimur soruları yanıtsız bıraktı.

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Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı 8

Cihatimur işlemlerini yapmadan hızla polis merkezinden ayrıldı.

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