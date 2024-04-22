Motosikletliler 'Oğuz Murat Aci için Adalet' sürüşü gerçekleştirdi

Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu tarafından trafik kazasında öldürülen Oğuz Murat Aci için bir araya gelen motosikletliler, Aci'nin kabrinde sonlanan adalet sürüşü gerçekleştirdi. Oğlunun kabri başında konuşan baba Özer Aci, "Eli kelepçeli geleceklerine, kendileri uçağa binip gelsin, adalete teslim olsunlar" diye çağrıda bulundu.

1 Mart 2024'de meydana gelen ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, anne oğulun ise ABD'ye kaçtığı kazaya ilişkin ilişkin soruşturma soruşturma sürerken, Türkiye Kızılelma Motosiklet Kulübü'nün öncülüğünde toplanan motosikletliler, önce yazar Eylem Tok’un evinin önünde açıklamalarda bulundu. Ardından kazanın gerçekleştiği yere gidilerek karanfiller bırakılırken, daha sonra ise Aci'nin kabri ziyaret edildi.

"BU DAVAYI BIRAKMAYACAĞIZ"

Yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, kendisi olsa da olmasa da bu davayı yürütecek tertemiz yürekler olduğunu gördüğünü belirterek, bu davayı bırakmayacağını vurguladı.

Baba Aci, "Ben eminim ki bu gitgide büyüyecek, devam edecek, onlar teslim olana kadar. Bir an önce adalete teslim olsunlar. Biz hak istiyoruz, hukuk istiyoruz, adalet diyoruz. Sesimizi duysunlar, eninde sonunda duyacaklar, kaçacak yerleri yok. Eli kelepçeli geleceklerine, kendileri uçağa binip gelsin, adalete teslim olsunlar" diye konuştu.

"52 GÜN YANIMIZDA YER ALMADI. BU SAATTEN SONRA DA OLMASIN"

Ayşe Ceren S.'nin neden tutuklanıp, serbest bırakıldığını bilmediğini söyleyen baba Aci, sonuçta onun da bir çalışan olduğunu belirterek, aralarındaki ilişkiyi bilmediğini ama yanlış kişi tutuklandığını ve yanlış zamanda da serbest bırakıldığını belirtti.

Kendisiyle hala irtibat kurmadıklarını ifade eden baba Aci, kazanın 3. günü baba Bülent Cihantimur ile görüşmüştüğünü ve bunu basından hiç gizlemediğini belirterek Cihantimur'un 15'inci gün adliyede ifade verdikten sonra, 'Acılı ailenin yanındayım' sözlerini hatırlattı.

Baba Aci, "Bugün 52. gün, bizim yanımızda olmadı, bu saatten sonra da olmasın” sözleriyle Cihantimur'a tepki gösterdi.