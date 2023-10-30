Kaza sonrası yanan otomobili bırakıp kaçtılar

Avcılar’da bir araç yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Araçta bulunanlar kaza sonrası yanan aracı bırakıp kaçtı.

KAYNAK: DHA
Kaza sonrası yanan otomobili bırakıp kaçtılar

Avcılar’da yol ayrımındaki bariyerlere çarpan otomobil alev alarak yandı. Araçta bulunan kişi veya kişiler kaçtı.

Kaza, dün gece saatlerinde, Merkez Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. 34 BJ 1943 plakalı otomobilin sürücüsü Küçükçekmece yönüne yan yolda ilerlerken D-100 ile yan yolu ayıran bariyerlere hızla çarptı. Araçta bulunan kişi veya kişiler otomobilden çıkarak kaçtı. Kazanın ardından otomobilin ön kısmı yanmaya başladı. Alevler, kısa sürede aracın ön bölümünü tamamen kaplarken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısmen yanan araçta büyük hasar oluştu. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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