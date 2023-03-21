Kaza tespit tutanağı nedir, nasıl doldurulur?

Trafikte her gün yayaların ve araçların karıştığı çok sayıda kaza meydana gelir. Hatta aracın trafik kurallarına uygun kullanılması bile bazen trafik kazalarını engellemeye yetmeyebilir ve çeşitli nedenlere bağlı olarak maddi hasarlı ya da yaralanmaya, can kaybına yol açan kazalar yaşanabilir. Kazanın sadece maddi hasarla atlatılması ise kaza tespit tutanağı ile ilgili birçok soruyu gündeme getirir.

Maddi hasarlı kazalarda araçları hareket ettirmeden uzun süre beklenmesi gerekliliği trafikte aksamalara ve zaman kaybına neden olan bir durumdur. Gerek tarafların zaman kaybının önlenmesi gerekse trafiğin akışının devamlılığı adına 1 Nisan 2008 tarihi itibarıyla Trafik Kanunu’na uymak koşuluyla, kazaya karışan kişiler aralarında anlaşabilmekte ve “Trafik Kazası Tespit Tutanağı” yerine geçecek anlaşma tutanağını düzenleyebilmektedirler. Maddi hasarlı kaza durumlarında “Kaza tespit tutanağını nasıl alırım?”, “Kaza tespit tutanağını nereden temin ederim?” gibi bilinmezliklerle karşı karşıya kalmamak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere yazımızda ulaşabilirsiniz.

Kaza tespit tutanağı nedir?

Trafikte en az iki aracın karıştığı maddi hasarlı kazalarda, tarafların aralarında anlaşarak Trafik Kanunu’na uygun şekilde düzenlediği tutanak kaza tespit tutanağı olarak adlandırılır. Kaza tespit tutanağı yalnızca maddi hasarlı trafik kazalarında ve tarafların trafik zabıtasının gelmesi gerekmeden aralarında anlaşmaları hâlinde doldurulabilir. Sigorta şirketine tarafların doldurduğu maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağının ibraz edilmesiyle başvuruda bulunulabilir.

Kaza tespit tutanağı ne zaman doldurulur?

Kaza tespit tutanağı doldurulması için kazaya en az iki araç karışmış olmalı ve maddi hasar bulunmalıdır. Kazada sadece maddi hasar olması, diğer bir deyişle yaralanma ya da ölüm olmaması gerektiği unutulmamalıdır.

Akıl sağlığı yerinde, 18 yaşından büyük ve alkol almamış olması şartıyla kazaya karışan sürücüler kaza tespit tutanağını doldurabilirler. Bunun için kazada herhangi bir kamu malına zarar gelmemiş olması dikkat edilmesi gereken diğer bir kriterdir. Kaza tespit tutanağı eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra imzalanarak sigorta şirketine ibraz edilmelidir.

Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur?

Kaza tespit tutanağı maddi hasarlı trafik kazalarında mevcut durumu kayıt altına alma amacıyla kazaya karışan taraflarca ortak bir şekilde doldurulur. Kaza tespit tutanağı sigorta işlemlerinin gerçekleşmesi için ibraz edilmesi gereken belgelerdendir. Bu nedenle kazaya dâhil olan tarafların görüşleri kaza tespit tutanağında yazılı beyan olarak yer almalıdır.

Kaza tespit tutanağı nasıl temin edilir?

Sigorta şirketleri, sigorta poliçesi yaptıran araç sahiplerine poliçeleri ile birlikte kaza tespit tutanağı da verebilirler. Bunun yanı sıra kırtasiyelerden ya da matbu evrak satışı yapan işletmelerden kaza tespit tutanağı satın alınabilir. Rent Go araç kiralama hizmeti alan kişilerinse bunlarla uğraşmasına gerek yoktur, kiralık araçlarında kaza tespit tutanağına kolayca ulaşabilirler.

Kaza tespit tutanağı nasıl gönderilir?

Kaza tespit tutanağının, maddi hasarlı trafik kazasından sonraki 5 iş günü içerisinde gerekli diğer evraklarla birlikte sigorta şirketine ibraz edilmesi gerekir. Rent Go araç kiralama hizmetinden faydalanan ve kiralık araçları ile maddi hasarlı trafik kazasına karışarak kaza tespit tutanağı dolduran sürücüler, sürecin her aşamasında Rent Go’nun uzman personelinden destek alabilirler. Doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurdukları kaza tespit tutanağının yanında sunmaları gereken belgeler ve kaza tespit tutanağının hangi süre içerisinde, nasıl gönderileceği konusunda bilgi sahibi olabilirler.

Kaza tespit tutanağı sonrası ne yapılmalı?

Günümüzde kiralık araç kullanımı birçok farklı alanda sunduğu avantajları nedeniyle giderek yaygınlaşmaktadır. Kiralık araç sektörünün öncü isimlerinden Rent Go Araç Kiralama tüm araçlarına kasko ve zorunlu trafik sigortası yaptırmakta, bu sayede Rent Go müşterileri konforlu ve güvenli bir sürüş keyfi yaşamaktadır.

Rent Go araç kiralama hizmeti alan sürücüler maddi hasarlı bir kazaya karışmaları durumunda kaza tespit tutanağının eksiksiz bir şekilde doldurulduğundan emin olmalı ve Rent Go araç kiralama yetkililerinin yönlendirmesi doğrultusunda kaza tespit tutanağını ibraz etmelidir.