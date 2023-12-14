Kaza yapan alkollü kadınlar Bodrum'u birbirine kattı. Böyle küfürler filmlerde oluyor sanıyorduk

İHA'nın haberine göre, olay, bugün öğlen saatlerinde Cevat Şakir Caddesi’nde yaşandı. Ş.B., yönetimindeki 34 BZM 236 plakalı otomobille belediye meydanına girdi. Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, kaldırımdaki elektrikli scooterlara, dubalara, aydınlatma direğine ve çöp kovasına çarptı.

Otomobil, kırılan bir dubayla birlikte ilerlemeye devam etti. Ş.B. ve yanındaki M.Y., kaza sonrası otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Ancak, vatandaşlar tarafından yakalanan ikili, ihbar üzerine olay yerine gelen polise de direndi. M.Y., polis memurlarına tekme attı ve küfürler etti.

Ş.B.'nin yapılan alkol testinde 2,20 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, karakola götürüldü. Ş.B.'ye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.B. ve M.Y., “polise mukavemet” ve “tehdit” suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.