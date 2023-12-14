Kaza yapan alkollü kadınlar Bodrum'u birbirine kattı. Böyle küfürler filmlerde oluyor sanıyorduk

Kaynak: İHA
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2,20 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kaldırıma çıkıp ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaçmaya çalışan 2 kadını vatandaşlar durdurdu. Kadınlardan biri , polise ve vatandaşlara saldırıp küfürler etti.

İHA'nın haberine göre, olay, bugün öğlen saatlerinde Cevat Şakir Caddesi’nde yaşandı. Ş.B., yönetimindeki 34 BZM 236 plakalı otomobille belediye meydanına girdi. Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, kaldırımdaki elektrikli scooterlara, dubalara, aydınlatma direğine ve çöp kovasına çarptı.

Otomobil, kırılan bir dubayla birlikte ilerlemeye devam etti. Ş.B. ve yanındaki M.Y., kaza sonrası otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Ancak, vatandaşlar tarafından yakalanan ikili, ihbar üzerine olay yerine gelen polise de direndi. M.Y., polis memurlarına tekme attı ve küfürler etti.

Ş.B.'nin yapılan alkol testinde 2,20 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, karakola götürüldü. Ş.B.'ye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.B. ve M.Y., “polise mukavemet” ve “tehdit” suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

7.jpg

6.jpg

5.jpg

4-001.jpg

3-001.jpg

2-001.jpg

1-001.jpg

aw096092-01.jpg

aw096092-02.jpg

aw096092-03.jpg

aw096092-06.jpg

aw096092-05.jpg

aw096092-04.jpg

İlgili Haberler
TMSF'den flaş mevduat hesabı kararı. 'Yeniden değerleme' oranından fazla artış
TCMB açıkladı. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
TCMB açıkladı. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Son Haberler
Yılmaz Özdil ortaya çıkardı. Büyükekşi Kurtulmuş ve Zeybek bakın kime ödül vermişlerdi? Gündem
Yılmaz Özdil ortaya çıkardı. Büyükekşi Kurtulmuş ve Zeybek bakın kime ödül vermişlerdi?
Mahalleliden tacizciye meydan dayağı. Genç kızın çığlıklarına koşanler tacizciyi dövdü Ekonomi
Mahalleliden tacizciye meydan dayağı. Genç kızın çığlıklarına koşanler tacizciyi dövdü
Doğum kontrol hapını erkekler kullandı. Tıp tarihinde bir ilk Sağlık
Doğum kontrol hapını erkekler kullandı. Tıp tarihinde bir ilk
Tadic'in evine çağırdığı tesisatçı birlikte çekildiği fotoğrafı WhatsApp durumunda paylaştı Spor
Tadic'in evine çağırdığı tesisatçı birlikte çekildiği fotoğrafı WhatsApp durumunda paylaştı
Japonya İngiltere ve İtalya ortak savaş uçağı geliştirmek için anlaştı Dünya
Japonya İngiltere ve İtalya ortak savaş uçağı geliştirmek için anlaştı
Ailesini çekerken kendisine nişan almış katilini de fotoğrafladı. Ünlü siyasetçinin dünyaya son bakışı Gündem
Ailesini çekerken kendisine nişan almış katilini de fotoğrafladı. Ünlü siyasetçinin dünyaya son bakışı
İnanılmaz an! Mbappe Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu Spor
İnanılmaz an! Mbappe Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu