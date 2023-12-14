TMSF'den flaş mevduat hesabı kararı. 'Yeniden değerleme' oranından fazla artış

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu mevduatlarda önemli bir karara imza attı. Bankalardaki mevduatların Devlet güvencesi 400 bin liraydı. İşte TMSF aldığı kararla bu miktarda değişikliğe gitti.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yeni kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bankalardaki mevduatın devlet güvencesine tabi tutarı, 1 Ocak 2024'ten itibaren 650 bin lira olacak.

ARTIŞ YENİDEN DEĞERLEME ORANINDAN FAZLA

TMSF yeniden değerleme oranının üzerinde bir artış yaptı. Bu da yüzde 58,46'nın üzerinde bir oranda kayıtlara geçti. TMSF yeniden değerlendirme oranından 4 puan daha fazla bir artış yaptı, 650 bin liraya çıkarttı.



Sigortaya tabi mevduat tutarı şu anda 400 bin lira. Tutar, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 650 bin liraya yükseltildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.