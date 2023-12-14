TMSF'den flaş mevduat hesabı kararı. 'Yeniden değerleme' oranından fazla artış

Kaynak: Haber Merkezi
TMSF'den flaş mevduat hesabı kararı. 'Yeniden değerleme' oranından fazla artış
Mevduatta devlet güvencesi tutarı artırıldı. Bankalardaki mevduatın devlet güvencesine tabi tutar 400 bin liradan 650 bin liraya yükseltildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu mevduatlarda önemli bir karara imza attı. Bankalardaki mevduatların Devlet güvencesi 400 bin liraydı. İşte TMSF aldığı kararla bu miktarda değişikliğe gitti.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yeni kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bankalardaki mevduatın devlet güvencesine tabi tutarı, 1 Ocak 2024'ten itibaren 650 bin lira olacak.

ARTIŞ YENİDEN DEĞERLEME ORANINDAN FAZLA

TMSF yeniden değerleme oranının üzerinde bir artış yaptı. Bu da yüzde 58,46'nın üzerinde bir oranda kayıtlara geçti. TMSF yeniden değerlendirme oranından 4 puan daha fazla bir artış yaptı, 650 bin liraya çıkarttı.

Sigortaya tabi mevduat tutarı şu anda 400 bin lira. Tutar, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 650 bin liraya yükseltildi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili Haberler
Cumhur İttifakı seçim planını belirledi. Hangi büyükşehirde kim aday çıkaracak ortaya çıktı
Kaza yapan alkollü kadınlar Bodrum'u birbirine kattı. Böyle küfürler filmlerde oluyor sanıyorduk
Cezaevlerindeki yabancı tutuklu sayısı dudak uçuklattı
Emekli maaşlarında zamlı tablo belli oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşı
Son Haberler
Yılmaz Özdil ortaya çıkardı. Büyükekşi Kurtulmuş ve Zeybek bakın kime ödül vermişlerdi? Gündem
Yılmaz Özdil ortaya çıkardı. Büyükekşi Kurtulmuş ve Zeybek bakın kime ödül vermişlerdi?
Mahalleliden tacizciye meydan dayağı. Genç kızın çığlıklarına koşanler tacizciyi dövdü Ekonomi
Mahalleliden tacizciye meydan dayağı. Genç kızın çığlıklarına koşanler tacizciyi dövdü
Doğum kontrol hapını erkekler kullandı. Tıp tarihinde bir ilk Sağlık
Doğum kontrol hapını erkekler kullandı. Tıp tarihinde bir ilk
Tadic'in evine çağırdığı tesisatçı birlikte çekildiği fotoğrafı WhatsApp durumunda paylaştı Spor
Tadic'in evine çağırdığı tesisatçı birlikte çekildiği fotoğrafı WhatsApp durumunda paylaştı
Japonya İngiltere ve İtalya ortak savaş uçağı geliştirmek için anlaştı Dünya
Japonya İngiltere ve İtalya ortak savaş uçağı geliştirmek için anlaştı
Ailesini çekerken kendisine nişan almış katilini de fotoğrafladı. Ünlü siyasetçinin dünyaya son bakışı Gündem
Ailesini çekerken kendisine nişan almış katilini de fotoğrafladı. Ünlü siyasetçinin dünyaya son bakışı
İnanılmaz an! Mbappe Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu Spor
İnanılmaz an! Mbappe Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu