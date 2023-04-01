2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • 17 yaşındaki genç takla atan araçtan yaralı kurtarıldı

17 yaşındaki genç takla atan araçtan yaralı kurtarıldı

Balıkesir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Kaza anında otomobilde bulunan 17 yaşındaki genç yaralandı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 22:46
Takip Et

Kaza yapan arabadan bir kişi yaralı kurtarıldı

17 yaşındaki genç takla atan araçtan yaralı kurtarıldı
+
Aa
-

Balıkesir'de, Edremit Çanakkale Çevre Yolu’nun Otogar Kavşağı yakınlarında Mehmet Ş.C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarparak takla attı.

Kazada otomobilde bulunan 17 yaşındaki A.A. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş timleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının, hafif yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İzmir Çanakkale Karayolunda akış trafik ekiplerinin çalışması ile tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
1
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
2
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Alkole büyük zam 
3
﻿Alkole büyük zam 
﻿Alkole büyük zam 
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
4
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
5
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
6
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu’ndan seccade özrü
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan seccade özrü
﻿Kılıçdaroğlu’ndan seccade özrü
﻿Iran’da başörtüsüz kadınlara yoğurtlu saldırıya tutuklama
﻿Iran’da başörtüsüz kadınlara yoğurtlu saldırıya tutuklama
﻿Iran’da başörtüsüz kadınlara yoğurtlu saldırıya tutuklama
﻿Juventus seriye bağladı. Verona'yı tek golle geçti
﻿Juventus seriye bağladı. Verona'yı tek golle geçti
﻿Juventus seriye bağladı. Verona'yı tek golle geçti
﻿Firari katil zanlısı 20 yıl sonra yakalandı
﻿Firari katil zanlısı 20 yıl sonra yakalandı
﻿Firari katil zanlısı 20 yıl sonra yakalandı
﻿Erden Timur'dan olay sözler: Belli ki operasyon var
﻿Erden Timur'dan olay sözler: Belli ki operasyon var
﻿Erden Timur'dan olay sözler: Belli ki operasyon var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.