17 yaşındaki genç takla atan araçtan yaralı kurtarıldı

Balıkesir'de, Edremit Çanakkale Çevre Yolu’nun Otogar Kavşağı yakınlarında Mehmet Ş.C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarparak takla attı.

Kazada otomobilde bulunan 17 yaşındaki A.A. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş timleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının, hafif yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İzmir Çanakkale Karayolunda akış trafik ekiplerinin çalışması ile tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.