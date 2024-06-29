Motokurye Samet Özgül cinayetinde istinaf kararı açıklandı

Motokurye cinayetinde istinaf kararı açıklandı

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi ve aynı zamanda motokurye olarak çalışan Samet Özgül, 5 Kasım 2022 tarihinde Etlik'te üç kişiyle yol verme konusunda tartışırken saldırıya uğradı. Bıçaklanan Özgül, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren Halil İbrahim Demirci tutuklandı, yanındaki babası Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan Halil İbrahim Demirci, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 12'şer yıl hapis cezası aldı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını yeterince gerekçelendirmediğini belirterek bozdu ve yeniden yargılama kararı verdi. Yerel mahkeme ise kararında direnerek aynı hükümleri uyguladı.

Dava, istinaf mahkemesine taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada, sanıklar Halil İbrahim Demirci, Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci ile maktul Samet Özgül'ün ailesi hazır bulundu. Savcı, Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci'nin beraatine, Halil İbrahim Demirci'nin ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Halil İbrahim Demirci, "Çok pişmanım, haklarını helal etsinler. Savunmamda belirttiğim gibi hareket ettim" dedi. Diğer sanıklar Açıkgöz ve Demirci ise savcının mütalaasına katıldıklarını ifade etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'e 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan verdiği 12'şer yıl hapis cezasını bozdu ve 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince beraat kararı verdi. Ayrıca, Halil İbrahim Demirci'nin 'kasten öldürme' suçundan aldığı müebbet hapis cezasını da bozarak, takdir indirimiyle 25 yıl hapis cezasına hükmetti.