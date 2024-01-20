Kaza yapan motosikletli tam 130 metre sürüklendi

Kaynak: İHA
Kaza yapan motosikletli tam 130 metre sürüklendi
Tekirdağ'da bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motor sürücüsü, motoruyla birlikte 130 metre sürüklendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motor kazası meydana geldi. Kaza, Zafer Mahallesi OSB Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Olaya göre, Çorlu 1 OSB’den hastane istikametine seyreden Ekrem K. idaresindeki 34 TT 0559 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Devrilen motosiklet, yaklaşık 130 metre sürüklendi.

Motosikletin sürücüsü Ekrem K. kazada yaralandı ve Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldığı ifade edildi.

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