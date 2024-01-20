Bir anlık dalgınlık hayattan koparıyordu

Kaynak: İHA
Bir anlık dalgınlık hayattan koparıyordu
Denizli’de yolun karşısına geçerken halk otobüsünü fark edemeyen bir kişi, otobüsün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşlarındaki bir kişi, seyir halindeki belediye halk otobüsünü fark edemedi.

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Otobüsün çarptığı yaşlı adam, savrularak kafasını kaldırıma vurdu. Olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati riskinin olduğu öğrenildi.

Olayda belediye otobüsünün yan camları kırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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