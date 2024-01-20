Kocaeli'de bariyere çarpan otomobil alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Kocaeli'de bariyere çarpan otomobil alevlere teslim oldu
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyere çarptı, ardından alev aldı. Alev topuna dönen aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesin bağlı Piyalepaşa Mahallesi D130 Karayolunda Gölcük istikametinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği araç önce bariyere çarptı, ardından alev aldı. Sürücü kendini son anda dışarı atarken vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

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Alev topuna dönen aracı söndüremeyen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Haber üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken araç kullanılamaz hale geldi.

Polis olaya ilişki inceleme başlattı.

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