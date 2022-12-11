﻿Kaza yapan otobüs firmaları teşhir edilsin

Merkezi İstanbul'da bulunan Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Basın Sözcüsü Halis Kahraman'dan posta kutuma bir ileti geldiğini gördüm.

Sözcü Halis Kahraman'ın iletisinde, kusurlu ölümlü trafik kazalarına karışan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının 2017 yılından sonra ilk kez bu yıl, geçtiğimiz 30 Kasım günü Emniyet Genel Müdürlüğü'nce kamuoyuna basın açıklaması yoluyla ilan edilerek teşhir edildiği belirtilerek, şu ifadeler yer alıyor:

"2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı 03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girmiş ve Eylem Planında "2918 sayılı Kanunun Ek 4'üncü Maddesi çerçevesinde, kara yollarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve benzeri taşıtların kusurlu olarak karışmış olduğu ölümlü trafik kazası sonuçları ve otobüs işleticisi teşebbüsün unvanı televizyon ve basın organlarıyla 30 Kasım günü paylaşıldı.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2022-27 Kasım 2022 tarihleri arasında meydana gelen şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kusurlu olarak karışmış olduğu 43 ölümlü trafik kazasında, olay yerinde 83 can kaybı meydana gelmiştir. Ölümlü trafik kazalarına 36 farklı otobüs firmasının karıştığı tespit edilmiştir.

Ben de, FTM Derneği Basın Sözcüsü kimliğimle, CİMER aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'na 23.12.2021 tarihinde yazılı başvuru yaparak, kusurlu ölümlü trafik kazalarına karışan yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının 2017 yılı öncesinde olduğu gibi isimlerinin, kaza yeri ve kaza kusurlarının her ay düzenli olarak basın açıklaması yoluyla kamuoyuna teşhir edilmesi teklifinde bulundum.

Bu teklifime, EGM Trafik Başkanlığı'nca verilen cevabi yazıda, kusurlu ölümlü trafik kazalarına karışan otobüs firmalarının her (6) altı ayda bir kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

Trafik konusunda kamuoyu bilinci oluşturmayı hedefleyen trafik kazaları ile mücadele eden, ülkemizde yaşanan trafik terörünün engellenmesi için Türkiye genelinde sayıları 36 bini aşkın fahri müfettiş ordusu olarak denetim yapan, ülkemizdeki trafik kazalarından kaynaklanan can kaybı ve ağır yaralanmaları kısa ve orta vadede azaltmayı planlayan ve trafikle dertlenen bir Sivil Toplum Kuruluşuyuz..

Trafik alanında hiçbir karşılık beklemeden tamamen gönüllülük esasına göre 1998 yılından beri aralıksız faaliyet gösteren Fahri Trafik Müfettişleri (FTM) Derneği olarak, bu teklifimizin ilgili makamlarca çok yönlü değerlendirilerek kusurlu ölümlü trafik kazalarına karışan otobüs firmalarının eskiden olduğu gibi her ay basın açıklaması yoluyla kamuoyuna ilan edilerek duyurulmasını istiyoruz.."

Ben de, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri açıklandıkça çok üzülüyorum. Ülkemizde kara yolu ağında meydana gelen kazalarda her yıl binlerce kişi yaşamını yitiriyor ve yaralanıyor. Trafik kazaları sonucu mağduriyetler yaşanmaması için tüm araç sürücülerinin mutlaka trafik kurallarına uymalarını tavsiye ediyorum ve bekliyorum.

İyi pazarlar.