Kaza yapan otomobili şarampole uçmaktan elleriyle tutarak kurtardılar

Düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak şarampole savruldu. Olay yerine gelen vatandaşlar kaza yapan otomobili şarampole uçmaktan elleriyle tutarak kurtardılar.

KAYNAK: İHA
Kaza yapan otomobili şarampole uçmaktan elleriyle tutarak kurtardılar

Bursa’da Osmangazi ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil, başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu yoldan çıktı.

VATANDAŞLAR ELLERİYLE KURTARDI

Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada araçta bulunan sürücü ve 3 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, çevredeki vatandaşlar otomobilin şarampole uçmaması için tuttu.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şehir dışından gelip düğüne gittikleri öğrenilen kazada, polis ekipleri yaralı olmadığından tahkikat başlatmadı.

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