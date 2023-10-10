Kaza yapan sürücü ağaçta asılı kaldı. Araçlar alev alev yandı

Gaziosmanpaşa’da ticari taksiyle motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan bir kişi, yol kenarındaki yeşil alanda bulunan ağacın üstüne uçtu, taksi ve motosiklet ise alev aldı. Çıkan yangında motosiklette bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yanarak ağır yaralanırken ağacın üstüne uçan ve orada asılı kalan Bertan Darıcı (20) ise hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ışıklı kavşaktan dönüş alan Mikayil Güler hakimiyetindeki 34 THH 99 plakalı ticari taksiye, karşı yönde seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 65 ABY 912 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bertan Darıcı (20) yol kenarında bulunan yeşil alandaki ağacın üzerine uçtu, motosiklette bulunan arkadaşı ise yola savruldu. Çarpışmadan sonra ticari taksi ve motosiklet alev aldı. Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken bir yandan da yaralıların yardımına koştu. Çıkan yangında motosiklette bulunan ve yola savrulan ismi öğrenilemeyen bir kişi yanarak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek söndürürken sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE AĞACA UÇTU

Motosikletin ticari taksiye çarpmasıyla ağacın üstüne uçan ve ağacın üstünde asılı kalan Bertan Darıcı (20), çevredekilerin fark etmesiyle bulunurken itfaiye ekipleri Darıcı’yı merdiven yarımıyla ağaçtan indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı olarak hastaneye götürülen Bertan Darıcı (20) yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye yetişmeden hayatını kaybetti. Yanarak yaralanan diğer şahısın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü Mikayil Güler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşanan kazada taksi ve motosiklet kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.