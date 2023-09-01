Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde orta rejüfe çıkıp tel korkuluklara çarpan otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

KAYNAK: İHA
Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde saat 01.30 sıralarında; Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan sürücü ismi öğrenilemeyen 07 AVS 015 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu kontrolden çıktı.

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Orta refüje çıkıp tel korkuluklara çarpan sürücü tekrar ana yola indi. Zarar gören aracın sürücüsü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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