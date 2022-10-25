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Antalya'da kaza yayıp kaçan alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kaza yapan alkollü sürücü, polislere zor anlar yaşattı. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü" Bir daha polis durdurduğunda durmayacağım çünkü ceza kesiyor" deyip o anda kendisini görüntüleyen gazeteciye de küfür ve hakaret etti. Alkollü sürücünün kullandığı araç ise trafikten men edildi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 14:41
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Kaza yapan sürücü polisi isyan ettirdi

Antalya'da kaza yayıp kaçan alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı
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İHA

Olay, gece saat 01.20 sıralarında Gazipaşa’nın İstiklal Mahallesi’nde yaşandı. Mehmet Oğuz Bulvarı, Manavlar Kavşağı’nda 07 VEH 72 plakalı otomobilin kaza yaptığı ve sürücüsünün alkollü olabileceği yönde ihbar alan polis ekipleri, kaza yerine geldiklerinde sürücünün aracıyla birlikte olay yerinden ayrıldığını belirledi. 
Güvenlik kamerası görüntülerinden sürücünün D400 Karayolu’na çıktığını ve Mersin istikametine seyir halinde olduğunu tespit eden ekipler, sürücünün İtfaiye Kavşağı’ndan şehir merkezine geri döndüğünü fark etti. Denizkızı Kavşağı’nda yolu kesilen sürücü, araçtan indirildi. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan Ahmet S. isimli sürücü, polislere zor anlar yaşattı.

 

ÇEK ŞUNU BURNUMDAN
Alkollü sürücü Ahmet S., alkol testine girmemek için polisleri dakikalarca oyaladı. Polisin tüm ısrarlarına rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddeden Ahmet S., polisin uzattığı alkolmetreyi, “Siz benim gardaşımsınız. Çek şunu burnumdan” diyerek, “Ben bunu yaparım da… Hastanede yapalım” dedi.

 

BİR DAHA POLİS GÖRDÜĞÜM ZAMAN DURMAYACAĞIM
Yazılan cezadan rahatsız olan Ahmet S., “Bana ceza yazsanız da önemli değil, yazmasanız da önemli değil. Zaten ben cezayı çok yedim. Bir daha polis gördüğüm zaman durmayacağım. Durduğum zaman adamlar ceza yazıyor. Benim, alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira cezam var. Beni kaymakam da bilir, hakim de bilir, savcı da bilir, emniyet müdürü de bilir” diye konuştu.

 

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Polislere zor anlar yaşatan Ahmet S., o sırada görevini yapmak isteyen gazeteciyi de hedef aldı. Kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür ve hakaret edip saldırmak isteyen sürücüye, polis ve bekçiler engel oldu. Gazeteciye ağza alınmayacak küfürler eden Ahmet S.’ye, alkollü araç kullanmak başta olmak üzere ayrı ayrı 3 maddeden toplamda 17 bin 561 TL idari para cezası yazıldı. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan sürücünün kullandığı araç, trafikten men edildi.

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