Bursa'da aracında uyuyan sürücü gözünü hastanede açtı

İHA

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkol alan Abdurrahman S., trafiğe çıkmamak için aracını yolun sağına çekerek uyumaya başladı. Bu esnada Yıldırım istikametine doğru seyir halinde olan Sami Durak (24) kontrolündeki 16 LYS 30 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Abdurrahman S.’nin uykuya daldığı 16 YU 50 p02akalı araca çarptı.

Kazayı gören çevredekiler yaralıya yardım etmek için koşarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



KAZA BİLE ONU UYANDIRMADI

Aracın içinde sıkışan Abdurrahman S’yi itfaiye ekipleri çıkarmak için aracın kapısı keserken, sağlık görevlileri de hazır bulundu. Kapının açılmasıyla sağlık görevlileri kazazedeye müdahale ederken, Abdurrahman S. uykudan kalktı. Ne olduğunu anlayamayan kazazede olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yükset İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan polis, kaza ile ilgili tahkikat başlatırken, gözünü hastanede açan kazazedenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.