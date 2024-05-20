'Kaza yapmamak için nelere dikkat edilmeli' videosu çekerken kaza yaptı

Sosyal medyada viral olan ilginç bir olay, bir direksiyon eğitmeninin "kaza yapmamak için nelere dikkat edilmeli" konulu bir video çekimi sırasında ironik bir şekilde kaza yapmasıyla ilgili. Videoda, eğitmenin trafik kurallarına dikkat çektiği sırada aracının başka bir araca çarpması, izleyenleri şaşırttı.

Eğitmenin videoda vermek istediği mesajlar, kazaların nasıl önlenebileceği ve sürücülerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler içeriyor. Ancak ironik bir şekilde, tam da bu mesajları verirken kendisi kaza yapması, videonun viral olmasına neden oldu.