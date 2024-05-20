İstanbul'da bulunan havuzlu lüks öğrenci yurdu sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da bulunan havuzlu lüks öğrenci yurdu sosyal medyada gündem oldu
Metrobüsle geçerken vatandaşlar tarafından görülen havuzlu binanın bir yurt olduğu ortaya çıktı. Oluşan merakı gidermek isteyen bir kız öğrenci ise yurdun kapılarını sosyal medya kullanıcıları için araladı.

İstanbul'da bulunan ve havuzlu binasıyla dikkat çeken bir öğrenci yurdu, sosyal medyada gündem oldu. Metrobüs yolculuğu sırasında vatandaşlar tarafından fark edilen bu lüks yurt, birçok kişinin merakını uyandırdı. Havuzlu binanın bir öğrenci yurdu olduğu ortaya çıkınca, insanlar yurdun iç yapısını ve olanaklarını merak etmeye başladılar.

Oluşan merakı gidermek isteyen bir kız öğrenci, yurdun kapılarını sosyal medya kullanıcıları için açtı. Havuzu ve lüks dizaynıyla dikkat çeken yurt, içerisinde hobi odası, spor salonu ve oyun odası gibi birçok alanın bulunduğu görüldü. Yurt, kısa sürede viral hale gelerek sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Son Haberler
Kızılcık Şerbeti oyuncularının sete geliş halleri gündem oldu Video
Kızılcık Şerbeti oyuncularının sete geliş halleri gündem oldu
Ne çocukça eylemlere ne husumete yer verilmeli Yazarlar
Ne çocukça eylemlere ne husumete yer verilmeli
28 Şubat Kumpas Davası FETÖ ve AKP yargısı Yazarlar
28 Şubat Kumpas Davası FETÖ ve AKP yargısı
Kanıksanan dev bir sorun Yazarlar
Kanıksanan dev bir sorun
Müşteri çekme sanatı Yazarlar
Müşteri çekme sanatı
Netanyahu tutuklanacak mı? Yazarlar
Netanyahu tutuklanacak mı?
Dolar kuru üstüne spekülasyonlar Yazarlar
Dolar kuru üstüne spekülasyonlar