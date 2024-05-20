İstanbul'da bulunan havuzlu lüks öğrenci yurdu sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'da bulunan ve havuzlu binasıyla dikkat çeken bir öğrenci yurdu, sosyal medyada gündem oldu. Metrobüs yolculuğu sırasında vatandaşlar tarafından fark edilen bu lüks yurt, birçok kişinin merakını uyandırdı. Havuzlu binanın bir öğrenci yurdu olduğu ortaya çıkınca, insanlar yurdun iç yapısını ve olanaklarını merak etmeye başladılar.

Oluşan merakı gidermek isteyen bir kız öğrenci, yurdun kapılarını sosyal medya kullanıcıları için açtı. Havuzu ve lüks dizaynıyla dikkat çeken yurt, içerisinde hobi odası, spor salonu ve oyun odası gibi birçok alanın bulunduğu görüldü. Yurt, kısa sürede viral hale gelerek sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.