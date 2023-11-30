Kaza yaptığı araçta saatler sonra ölü bulundu

Rize’de önceki gece meydanda gelen kaza dün öğle saatlerinde çevredekilerin ihbarı üzerine fark edildi.

KAYNAK: İHA
Kaza yaptığı araçta saatler sonra ölü bulundu

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Şimşirli köyünde, ilçe merkezinden köyüne çıkan Engin Mollayusufoğlu, sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına uçtu.

Dün öğle saatlerinde çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine JAK, İlçe Jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmanın ardından hayatının kaybettiği belirlenen Mollayusufoğlu'nun cansız bedeni araçtan çıkarılarak Rize Adli Tıp Merkezi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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