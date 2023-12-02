Ankara'da başından vurulmuş halde kamyonetinde ölü bulundu

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Utku A. (25), kamyonetinin içerisinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

KAYNAK: DHA
Ankara'da başından vurulmuş halde kamyonetinde ölü bulundu

Olay, Öğlen saatlerinde Acıöz Mahallesi'nde meydana geldi. Utku A., park halinde bulunan kamyonetinde amcası tarafından ölü bulundu. Amcanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan incelemede Utku A.'nın tabancayla başından vurulduğu belirlendi. Utku A.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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