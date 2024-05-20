Ahmet Çakar fatura kesti

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar fatura kesti
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği maç sonrası saha içinde yaşanan olayalara değinen Ahmet Çakar faturayı Ali Koç'a kesti.

Beyaz TV'de yorumculuk yapan Ahmet Çakar, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gergin derbi maçını ve Ali Koç'un stada girişiyle büyüyen olayları ele aldı.

Çakar Ali Koç'un hareketinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

İşte Çakar'ın gündem yaratan sözleri:

Bu rekabet artık kan davasına dönüşmüş durumda. Başkanların sahaya inmesi, taraftarların tribünlerden aşağıya gelmesi, teknik direktörler arasındaki çatışmalar... İleride daha neler yaşanacak merak konusu.

Ali Koç'un stada her zaman gelme hakkı var. Locada oturabilir, tribünlerde yer alabilir, soyunma odasına gidebilir, basın alanında açıklamalarda bulunabilir; ancak sahaya girmesi kesinlikle yanlıştır.

Ali Koç, Galatasaray'ın sahasında bunu yapamaz, burası dağ başı değil

Bu, tamamen kabul edilemez bir harekettir ve Ali Koç bu konuda hatalıdır. Maç sona erdiğinde, stadın sahibi kim? Galatasaray... Fenerbahçe yönetiminin bu davranışı hoş değil.

Geçmişte Galatasaray da benzer durumlar yaşadı. Sahaya bayrak asılması, Abdurrahim Albayrak'ın kupayı sahada kaldırması gibi olaylar da üzücüydü.

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