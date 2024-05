Kazakistan sahte ilaçlarla mücadele başlattı

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, gelişmekte olan ülkelerde dağıtılan her on ilaç paketinden biri sahte. Sahte ilaç oranı Kazakistan'da ithal edilen ilaç hacminin %10'unun üzerinde. Bu sadece sadece ekonomik değil, insan sağlığını tehdit eden bir sorun. Son günlerde giderek artan sahte ilaç vakaları sonrası Kazak hükümeti, tüm ilaçlara hem kaynağının hem de tüketiciye giden yolun ayrıntılarını gösteren bir elektronik pasaport verileceğini duyurdu.

Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada projenin temel amacının, devletin tıbbi programları ve zorunlu sosyal sağlık sigortası kapsamında kullanılanlar da dahil olmak üzere, ilaçların yasa dışı ticaretini ortadan kaldırmak olduğu belirttildi.

İlaçlara getirilen etiketleme zorunluluğunun ilaç pazarındaki "gri ithalata" darbe vuracağını savunan baş Ekonomist Andrei Chebotarev “Üreticinin malları etiketlendiğinde, onların rotasını evinizdeki ecza dolabına kadar takip edebilirsiniz. Mesela hapların nerede üretildiğini, ülkeye nasıl ithal edildiğini herkes bilecek. Şu anda malların orijinal olduğuna dair bir garanti bile yok. Bu ilaç nerede üretildi? Hindistan'da mı, Almanya'da mı? Kaynağı kontrol etmek neredeyse imkansız" diye konuştu.

Etiketlemenin bütçedeki vergi gelirlerini de arttırması bekleniyor. Kazakistan, 2024 yılının ilk iki ayında 275,7 milyon dolar değerinde ilaç ithal etti.