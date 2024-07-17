Kazakistan Z ve V harflerini yasaklıyor

Semey Savcısı Kamu Çıkarlarını Koruma Dairesi savcısı Kuat Bapinov tarafından yapılan açıklamada söz konusu girişim Kazakistan'da satılan arabalarda, kıyafetlerde ve hatta çocuk oyuncaklarında bu sembollerin sıkça görülmesi üzerine gerçekleşti.

Bapinov "2022 yılında Kazakistan'da, Rusya-Ukrayna çatışmasının patlak vermesiyle bağlantılı olarak, özellikle kıyafetler, oyuncaklar ve araçlar üzerinde Z veya V sembolleri daha sık görülmeye başlandı" diye konuştu.

Başsavcılık, hükümet ve cumhurbaşkanı ile varılan mutabakatın ardından, “savaşan taraflarca silahlı çatışmalarda, askeri eylemlerde veya başka bir devletin egemenliğine ve siyasi rejimine karşı diğer şiddet içeren eylemlerde kullanılan” askeri sembollerin sergilenmesini yasadışı hale getirmeyi planlıyor.

SOVYET SEMBOLLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Avukat Amanzhol Mukhamedyarov'a göre Kazak yetkililerin şu anda Z ve V sembollerini taşıyan kişileri cezalandırmak için hiçbir yasal dayanağı yok.

Bunun tek istisnası, trafik polis memurlarının, kendilerini arabalarına yerleştiren söz konusu sembollerden dolayı sürücülere ceza verme hakkı. Astana Times'a verdiği röportajda Mukhamedyarov, konu hakkında “Z harfinin hayranlarını sorumlu tutacak yasal normlarımız yok. Üstelik Kazakistan'da Nazi gamalı haçını ve diğer Nazi sembollerini yasaklayan herhangi bir yasa da yok. Bunların ülkemizde yayılmasına karşıyım çünkü bunlar Ukrayna'daki savaşı teşvik etmek için yapılıyor” diye konuştu.

Almatı Uluslararası Ticaret Merkezi'nde ihracat uzmanı olan Alikhan Kanapia, Ukrayna'ya karşı savaşın dünya toplumunun sabrını taşıran son damla olduğunu söyledikten sonra şöyle devam ediyor "Bu nedenle Z, V, O sembolizmi gibi saldırgan davranışlarla ilişkilendirilen her şey yasaklanmalıdır. Bu harflerle mal üretip satanlar sadece iş adamları değil. Bunu herkes biliyor. Milleti aptal yerine koymayın. Gençleri, hatta çocukları etkilemeye başlıyor ve zihinlerinde Rus siyasetine karşı olumlu bir tutum oluşturuyor. Çocuğun Z ve V harflerinden hiçbir şey anlamadığı söylenebilir ancak bu öyle değil. Semboller hepsinin bilinçaltına hücum ediyor."

Kanapia Sovyetler Birliği'nde doğdu. Çocukluğunda her oyuncağının üzerinde Sovyet sembolü olan kırmızı yıldız olduğunu söylüyor. Uzman isim o zamanlar hakkında yerel basına verdiği demeçte şunları söyledi:

"Dün gibi aklımda. Onları hala gördüğümde tepki veriyorum ve bu hafızamın derinliklerinde yer eden bir şey olduğundan atılmaları da mümkün olmuyor. Günümüz çocukları da 9 Mayıs'ta göğüslerinde Aziz George'un kurdeleleri olan Sovyet askerlerinin üniformasını giydirerek programlanıyor ve bu çocuklar sevinçle etrafta dolaşıyor. Hiç bir şeyden haberleri olmasa da hepsinin kalbi Sovyetlere böyle böyle ısıtılıyor. Rusya küçük yaşlardan itibaren ideolojisini bu şekilde empoze ediyor."