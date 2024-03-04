Kazakistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığının Sismik İstasyon Merkezi'nden yapılan son açıklamalara göre, merkez üssü Almatı'nın 31 kilometre güneyinde 6,1 büyüklüğündeki deprem, Kazakistan’ın yerel saatinde 11.22'de meydana geldi.

Meydana gelen depremde, Almatı'da sarsıntı anında uyarı sinyali verildi.

Almatı Acil Durumlar biriminden yapılan açıklamada, deprem korkusundan sokağa dökülen şehir sakinlerine paniğe kapılmamaları uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybının olmadığı, depremin oluşturduğu hasarla ilgili veri toplama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, deprem, komşu ülke Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de hissedildi.