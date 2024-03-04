Haiti'de çeteler hapishanelere saldırı düzenledi. Mahkumlar firar etti

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Haiti'de çeteler hapishanelere saldırı düzenledi. Mahkumlar firar etti
Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’te bazı silahlı çeteler 2 Mart’ta iki ayrı hapishaneye saldırı düzenledi ve bu saldırılarda mahkumlar firar etti.

Haiti Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Port-au-Prince şehrinde, silahlı çeteler tarafından işlenen ve kitlesel nüfus hareketlerine neden olan, cinayet, insan kaçırma, şiddet olayları, gibi giderek artan nedenlerden dolayı 4, 5, 6 Mart 2024 18.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

Haiti - Vikipedi

MAHKUMLAR FİRAR ETTİ

Haiti Başbakanlığı, silahlı çetelerin 2 Mart tarihinde Port-au Prince ve Croix des Bouquets şejirlerinde bulunan iki hapishaneye silahlı saldırı düzenlediğini, saldırı sonucunda mahkumların firar ettiğini belirtti.

x.jpg

Başkanlıktan yapılan açıklamada, çetelerin saldırıları sonucunda polis ve hapishane personelinden can kayıpları ve yaralanmaların da olduğu belirtildi.

İlgili Haberler
Erciyes'te kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı
Erciyes'te kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı
Şubatta en çok fiyatı artan ve azalan ürünler belli oldu
Şubatta en çok fiyatı artan ve azalan ürünler belli oldu
Kazakistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kazakistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Son Haberler
Uyuşturucu bulunduran şahıs kıskıvrak yakalandı Yerel Haberler
Uyuşturucu bulunduran şahıs kıskıvrak yakalandı
İşten artmaz dişten artmaz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
İşten artmaz dişten artmaz atasözünün anlamı nedir?
Çanakkale'de 13 kaçak göçmen yakalandı Yerel Haberler
Çanakkale'de 13 kaçak göçmen yakalandı
Araç sahipleri dikkat. Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı Ekonomi
Araç sahipleri dikkat. Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Yolcu otobüsünde 2 kilo uyuşturucu ile yakalandı Yerel Haberler
Yolcu otobüsünde 2 kilo uyuşturucu ile yakalandı
Hapis cezası bulunan 62 şahıs yakalandı Yerel Haberler
Hapis cezası bulunan 62 şahıs yakalandı