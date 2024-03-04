Haiti'de çeteler hapishanelere saldırı düzenledi. Mahkumlar firar etti

Haiti Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Port-au-Prince şehrinde, silahlı çeteler tarafından işlenen ve kitlesel nüfus hareketlerine neden olan, cinayet, insan kaçırma, şiddet olayları, gibi giderek artan nedenlerden dolayı 4, 5, 6 Mart 2024 18.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

MAHKUMLAR FİRAR ETTİ

Haiti Başbakanlığı, silahlı çetelerin 2 Mart tarihinde Port-au Prince ve Croix des Bouquets şejirlerinde bulunan iki hapishaneye silahlı saldırı düzenlediğini, saldırı sonucunda mahkumların firar ettiğini belirtti.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, çetelerin saldırıları sonucunda polis ve hapishane personelinden can kayıpları ve yaralanmaların da olduğu belirtildi.