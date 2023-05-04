Kazakistan'da Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi başladı

Kazakistan'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Türkiye'deki genel seçim için sandık başına gidiyor.

Kazakistan'da Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi başladı

Kazakistan’ın başkenti Astana'daki Türk vatandaşları, yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta oy kullanmaya başladı.

Kazakistan’da bulunan yaklaşık 6 bin 106 kayıtlı Türk seçmen için Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği, Almatı ve Aktau şehirlerindeki Başkonsolosluklarda açılan sandıklarda oy verme işlemleri 7 Mayıs akşamına kadar sürecek.

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Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da elçilik binasındaki 1 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Kapucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'da kurulan sandıkların 7 Mayıs Pazar günü yerel saatle 21.00'a kadar açık kalacağını bildirdi.

Başkent Astana'da yaklaşık 1500, Aktau'da ise 500 civarında kayıtlı vatandaşın olduğunu, en çok Türk seçmenin ise Almatı'da bulunduğunu belirten Kapucu, "Fakat yurt dışı tek seçmen kütüğü olduğu için yurt dışında kayıtlı vatandaşlarımız her yerde oy kullanabilirler. Dolayısıyla oy kullanan seçmen sayısında farklılıklar olabilir." diye konuştu.

Büyükelçi Kapucu, oy verme işleminin sabah başladığını ve ilk günde vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımızın oylarını kullandığını ve vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

(AA)

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