DEM Partili Ceylanpınar belediyesi T.C. ibaresini kaldırdı

Yerel seçimlerde, Şanlıurfa'da DEM Parti'nin kazandığı Ceylanpınar Belediyesi'nde skandal bir olay yaşandı.
DEM Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman belediye binası önüne asılan tabelaya T.C. ibaresini koymadı.
Tabelanın Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazıldığı görüldü. Binanın ana tabelasında T.C. ibaresi yer alırken belediye önündeki tabelada T.C. ibaresini olmaması ve 3 ayrı dilde yazılması tepki topladı.
Olay sosyal medyada gündem olurken büyük tepki topladı.
DİYARBAKIR BELEDİYESİ DE TÜRK BAYRAĞINI KALDIRMIŞTI
Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise belediye meclis binasındaki Türk bayrağını kaldırılmıştı.
Ayrıca DEM Partili Eş Başkanlar Kürtçe tabelalara vergi indirimi yapacaklarını açıklamıştı.
Olaylar Türkiye genelinde büyük tepki almıştı. Diğer yardan 31 Mart yerel seçimlerden sonra AKP’nin belediye tabelalarında kaldırdığı T.C. ibaresi geri gelmeye başladı. CHP’liler, seçimi kazandıkları yerlerde tabelaları yenileyerek T.C. ibaresini koydu.