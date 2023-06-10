Kazakistan’daki yangın bölgesine takviye ekip ve asker gönderildi

Kazakistan’ın Abay bölgesindeki Semey ormanı doğa koruma alanında çıkan yangın, üçüncü gününde devam ediyor.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Almatı, Jetisu ve Karağandı bölgelerinden takviye itfaiye ekibi ve araçları, Kızılorda bölgesinden 1 helikopter ve ayrıca Karağandı ve Almatı'dan asker gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, “Yaklaşık 800 kişi ve 200 araç, orman yangınını söndürme çalışmalarında yer alıyor” ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı İtfaiye Servisi Komite Başkanı Nurbolat Derbisov da şu anda havadan 8 helikopterin yangına müdahale ettiğini belirterek, "Söndürme çalışmaları yüksek hava sıcaklığı, yangın alanının büyük olması ve rüzgar nedeniyle zorlaşıyor" dedi.

ACİL DURUMLAR BAKANI İLYİN GÖREVDEN ALINDI

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Acil Durumlar Bakanı Yuriy İlyin’in görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Diğer yandan, dün Abay bölgesindeki yangında 30 bin hektar alanın kül olduğu, 3 orman görevlisinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

(İHA)