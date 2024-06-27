Kazara ateş alan silahla eniştesini vurdu

Olay, İ.Y. ile eniştesi K.K. arasında gerçekleşti. İkili sohbet ederken İ.Y., eline aldığı silahı incelemeye başladı ve bu sırada silah kazara ateş aldı.

Çıkan kurşun, K.K.'nin ayağına isabet etti. Yaralı K.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hemen İnebolu Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından K.K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, İ.Y.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Şimdi ise olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.