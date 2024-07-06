Tatil için geldi katil oldu! Eniştesini öldürdü

Olay, 4 Temmuz'da Yüreğir ilçesi Doğankent-Pekmezli Mahallesi'nde gerçekleşti. Psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan T.S., olaydan bir süre önce ailesinin yanına sığınmıştı. Adana'ya tatil için gelen kardeşi Mehmet Kuş, eniştesi Soyyiğit ile konuşmak üzere buluştu. Ancak buluşma yerindeki boş arsada iki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve Kuş, üzerinde taşıdığı ruhsatsız silahla Soyyiğit'i vurarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların silah sesleri üzerine yaptığı ihbar sonucu olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı Soyyiğit'i hastaneye ulaştırdı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soyyiğit'in geçmişte 'cinsel istismar', 'hırsızlık' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan kaydının bulunduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Kuş'u Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde gözaltına aldı.

"ABLAMA KÖTÜ DAVRANIYORDU"

Kuş ifadesinde, “Ablama kötü davranıyordu. Konuşmak için çağırdım. Beni tersleyince tartışma çıktı. Pişmanım” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.