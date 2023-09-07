Kazdağları'nda orman yangını. 4 uçakla alevlere müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Nusratlı köyü yakınlarındaki Kazdağları'nda yangın meydana geldi.

KAYNAK: AA
Kazdağları'nda orman yangını. 4 uçakla alevlere müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Nusratlı köyü yakınlarındaki Kazdağları'nda yangın çıktı...
Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezine, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Küçükkuyu Şefliği Nusratlı rampaları mevkisinden duman ihbarı gelmesi üzerine, Çanakkale, Bayramiç ve Edremit'te konuşlu helikopterler ve Edremit'te bulunan 2 su atar ve 2 amfibik olmak üzere 4 uçak ile Ayvacık ve çevre işletmelerdeki kara ekipleri yangın alanına sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

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