7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı

Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı

Kazım Karabekir'in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu, beyin kanaması sonucu 60 yaşında vefat etti.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 19:00
Takip Et

Kazım Karabekir'in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu hayatını kaybetti

Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
+
Aa
-

Müzisyen Cihat Aşkın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli kardeşim Ferhan Ayasbeyoğlu’nun ani kaybından dolayı büyük üzüntü duydum. Son derece güler yüzlü, sevecen ve büyük yürekli bir insandı. Başta sevgili Timsal hanım’a ve tüm Karabekir ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM İLE TARTIŞMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 27 Ocak 2019'da Karaman’ın Kazım Karabekir ilçesinde “Kazım Karabekir Paşayı Anma Programı”na katıldı.

Bakan Murat Kurum'un, “Biz 15 Temmuz’da milletin bütünlüğü için biz bu mücadeleyi verdik. O gün de birçok şehidimiz birçok gazimiz oldu. Dolayısıyla vatanın bütünlüğü ve birliği için mücadele vermiştir” diye konuştu.

Kurum, konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminden bahsettiği sırada salonda bulunan Kazım Karabekir'in torunlarından Ferhan Ayasbeyoğlu, “Bugün 15 Temmuz hakkında konuşmamanızı rica ediyorum. Yarın, öbür gün istediğinizi yapın ama lütfen buna alet etmeyin. Böyle bir konuşma yapılması benim kanıma dokunuyor” dedi.

Kurum, Ferhan Ayasbeyoğlu'na şu yanıtı verdi:

“Biz 15 Temmuz’da vatanın, milletin bütünlüğü için bu mücadeleyi verdik. O gün de birçok şehidimiz, birçok gazimiz oldu. Onlar da vatanın birliği, beraberliği, bütünlüğü için mücadele etmiştir.”

Tartışmanın ardından Ayasbeyoğlu, salonu terk etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

A.Aydın
7.11.2022 19:08
Allah rahmet etsin,anlayana iyi bir ders vermiş ama nerede.. bizde camide siyaset, anıtkabirde Togg,mitinklerde de dış politika, tv'lerde kapaklı şeffaf dosya sallayıp tehdit şantaj konuşulur  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
1
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
2
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
3
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
4
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
5
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
6
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Kocaeli Üniversitesi personel alacak
7
﻿Kocaeli Üniversitesi personel alacak
﻿Kocaeli Üniversitesi personel alacak
﻿Gelin kaynana kavgasında kan aktı. Birbirlerini bıçakladılar
﻿Gelin kaynana kavgasında kan aktı. Birbirlerini bıçakladılar
﻿Gelin kaynana kavgasında kan aktı. Birbirlerini bıçakladılar
﻿Babacan, Davutoğlu'nu ziyaret etti
﻿Babacan, Davutoğlu'nu ziyaret etti
﻿Babacan, Davutoğlu'nu ziyaret etti
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Ağrı Valiliği'nden 7 vatandaşın hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama
﻿Ağrı Valiliği'nden 7 vatandaşın hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama
﻿Ağrı Valiliği'nden 7 vatandaşın hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.