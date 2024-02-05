Kebapçıda önce yemek yediler, sonra da paket yaptırıp kaçtılar! Hesabı Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ödeyecek

Kaynak: İHA
Kebapçıda önce yemek yediler, sonra da paket yaptırıp kaçtılar! Hesabı Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ödeyecek
Sultangazi'de kebap salonuna gelen 2 kişi, önce yemek yedi sonra da verdikleri 800 liralık siparişi de alıp iş yerinden kaçtı.

Sultangazi'nin 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir kebap salonunda geçtiğimiz günlerde hırsızlık olayı yaşandı.

İddiaya göre, müşteri kılığında iş yerine gelen şahıs, önce tezgahtaki ürünlerden paket yapılması için sipariş verdi, ardından da tekrar sipariş vererek yanına çağırdığı arkadaşıyla birlikte yemek yedi.

Siparişlerin hazırlandığını anlayarak, telefonla konuşma bahanesiyle dışarıya çıkan şüpheli, olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Ardından kasaya yaklaşan suç ortağı da yaklaşık 800 lira ödeme yapıldığını belirterek kaçtı.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"AÇSALAR GELSİNLER BURADA YEMEK İKRAM EDERİZ OLUR BİTER"

Sultangazi'de yaklaşık 13 senedir esnaflık yapana iş yeri sahibi Adem Işıklı, "Kendimize ait ufak bir işletmemiz var. Bu gibi durumları daha önce de yaşıyorduk ama uzun bir süredir böyle bir şey yaşamamıştık. Buradan kendisine de seslenmek istiyorum. Böyle bir şey yapmasına gerek yok. Açsalar gelsinler burada yemek ikram ederiz olur biter." dedi.

KAMERALARA YANSIDI

Görüntülerde, bir kişinin iş yerine geldiği ve çeşitli ürünlerden sipariş verdiği, daha sonra ise arkadaşının geldiği ve birlikte yemek yedikten sonra yoğunluğu fırsat bilerek kaçarak uzaklaştığı görüldü.

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