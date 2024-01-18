Keçiboynuzlu yoğurt nelere iyi gelir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hamza Özalkuş
Keçiboynuzlu yoğurt nelere iyi gelir
Keçiboynuzunu yoğurt ile birlikte tükettiğinizde faydalarının arttığını biliyor muydunuz? İşte Keçiboynuzunun faydaları...

Keçiboynuzunun faydaları arasında kemikleri güçlendirmesi ilk sıralarda yer alıyor. Kadınlarda ileri yaşlarda görülen kemik erimesini önleyen keçiboynuzu içerdiği yoğun kalsiyum içeriği ile de çocuklarda kemikleri güçlendirici bir etkiye sahip

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR

Balgam söktürücü özelliği ile dikkat çeken keçiboynuzunu süt ile birlikte tüketerek öksürük sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

KABIZLIĞI ÖNLER

Keçiboynuzunun içerdiği besin değerleri arasında yer alan posa kabızlığı önlemesinin yanı sıra sindirim sistemini düzenleyici etkisi ile de dikkat çekiyor.

Yapılana araştırmalara göre kan kolesterolünü dengeleyici bir etkiye sahip olan keçiboynuzu 2 ay boyunca süt, su ve yoğurt ile birlikte tüketildiğinde kan kolesterol değerlerini normale indiriyor.

Özellikle sigara içenler için oldukça etkili bir yiyecek olan keçiboynuzu sigaranın verdiği hasarı temizliyor. Akciğerleri güçlendiren keçiboynuzu özütünü her sabah aç karnına yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.

Son Haberler
İngiltere Kralı Charles ameliyat olacak Dünya
İngiltere Kralı Charles ameliyat olacak
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Kan dolaşımı neden zayıflar Sağlık
Kan dolaşımı neden zayıflar
Beyoğlu’nda 4 katlı apart otelde yangın Yerel Haberler
Beyoğlu’nda 4 katlı apart otelde yangın
Kanserle ilgili yeni gelişme Sağlık
Kanserle ilgili yeni gelişme
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir