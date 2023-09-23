Keçiörengücü Giresunspor'u boş geçmedi. Galibiyet serisini sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, Giresunspor'u konuk etti.

Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 3-1 kazandı.

Ankara ekibine galibiyeti getiren goller Malaly Dembele, Faruk Can Genç (K.K) ve Arda Hilmi Şengül'den geldi.

Giresunspor'un tek golü ise 43. dakikada Ertuğrul Şenlikoğlu'ndan geldi.



Son 5 maçta yoluna kayıpsız devam eden Keçiörengücü, bu galibiyetle birlikte puanını 11'e yükseltti.

Üst üste 4. maçında da galbiyet çıkaramayan Giresunspor ise 4 puanda kaldı.

