Ünlü teknik direktör gözyaşları içinde seslendi. 'Yalvarıyorum, bu takımı kurtaralım'

Giresunspor’un Trabzonlu Teknik Direktörü Mehmet Birinci, dün deplasmanda 3 golle mağlup olduğu Sakaryaspor maçının ardından yaptığı konuşmada, gözyaşlarını tutamadı.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü teknik direktör gözyaşları içinde seslendi. 'Yalvarıyorum, bu takımı kurtaralım'

Giresunspor’un, Trabzonlu Teknik Direktörü Mehmet Birinci, dün deplasmanda 3 golle mağlup olduğu Sakaryaspor maçının ardından yaptığı konuşmada, göz yaşlarını tutamadı.
Çotanaklarda 4. Kez göreve getirilen 66 yaşındaki teknik adam “Bu takımı 1. Lig’e ben çıkartmıştım. Soğukta, karda, yağmurda, çamurda ter döktük buralara geldik. Lütfen Giresunspor camiasına yalvarıyorum bu takıma sahip çıkın. Siyasilere yalvarıyorum, Giresunlu, oranın bir çocuğu olarak, bu takımı kurtaralım, inanın çok üzüntü içerisindeyim” dedi.
En son Trabzonspor’un Kadın Futbol takımını çalıştıran ve Giresunspor’da 4. Kez göreve çağrılan nam-ı diğer Köstek Mehmet, Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Sakaryaspor ile sahasında karşılaştığı takımı Giresunspor 3-1 mağlup oldu.
Bir ara 90 dakika içinde 2-1’i yakalayan ama beraberlik peşinde koşarken 3. golü yiyen ve karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan yeşil-beyazlıların Teknik Direktörü Mehmet Birinci, konuşma esnasında oldukça duygulandı. Çok kısa bir süre gözyaşlarını tutamayan teknik adam, “Bu 90 dakikanın geneline baktığımız zaman, herhalde puan durumundaki yerlerimizi Sakarya ile değiştirmemiz lazım, oynadığımız futbola göre. Evet Kadromuz çok kısıtlı, Sakaryaspor’u tebrik ediyorum. Takımımın buralara nasıl geldiğini ben çok iyi biliyorum. Bu takımı 1. Lig’e ben çıkartmıştım. Soğukta, karda, yağmurda, çamurda ter döktük buralara geldik. Erzurum deplasmanına giderken kaza yaptık, otobüsümüz takla attı, ölümden döndük. Bu takımı buralara çıkarttık. Buradan Giresun’daki siyasilere ve herkese sesleniyorum; lütfen yalvarıyorum, bu takıma sahip çıkın. Kadromuz kısıtlı, transferin açılması için lütfen siyasiler bize yardım edin. Ben bu toprakların çocuğuyum. Giresunspor, Giresun kentinin bir markasıdır. Bundan başka Giresun’umuzun tutar bir yeri yok.” dedi.

Kendi ligindeki puan cetvelinde 18 takım arasında sondan 2. sırada 9 puanla küme hattında bulunan yeşil-beyazlılar, önümüzdeki cuma günü akşamı kendi sahasında saat: 20.oo’de başkent ekibi Gençlerbirliği’ni konuk edecek.
Kırmızı siyahlılar aynı ligde 24 puanla 7. sırada yer alıyor.

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