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Keçiörengücü Göztepe'yi yakaladı ama geçemedi

Gol düellosunda kazanan Göztepe oldu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 15:50
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Keçiörengücü Göztepe: 2-3

Keçiörengücü Göztepe'yi yakaladı ama geçemedi
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1. Lig'de 32. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Keçiörengücü'nü zorlandığı maçta geçmesini bildi.
Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Göztepe 3-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Aatınç Nukan, 52. dakikada Kenneth Mamah ve 82. dakikada Marko Mihojevic kaydetti. Keçiörengücü'nün golleri 64. dakikada Melih İnan ve 66. dakikada Musa Aktaş'tan geldi.
Başkent ekibi ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 beraberlik alabildi. Göztepe ise oynadığı son 7 maçta yenilmedi. Bu maçlardan 5 galibiyet ve 2 beraberlik çıkardı.
Alınan bu sonucun ardından Göztepe, puanını 50'ye çıkardı ve play-off yolunda kritik bir galibiyet aldı. Keçiörengücü ise 47 puanla play-off'un dışında kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Eyüpspor'u ağırlayacak. Keçiörengücü ise Denizlispor'a konuk olacak.

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