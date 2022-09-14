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  • Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı

Adnan Oktar’la Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken tanıştığını söyleyen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü "Adnan Oktar ‘Bana sevgiyle bak’ diyerek dayak atardı. Bu ev adeta bir korku eviydi" dedi.

Galeri Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 11:09
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 11:51
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OdaTV'nin haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü 1989 yılında Adnan Oktar örgütüne katılan Müge Öğütçü’nün etkin pişmanlıktan faydalanmak için 15 Nisan 2021’de, İstanbul Emniyeti’nde verdiği 26 sayfalık ifadesi dava dosyasına girdi. 

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İstanbul Emniyeti’nde verdiği 4.5 saatlik ifadesinde Öğütçü, Adnan Oktar’ı şiddet ve cinsel saldırıyla suçladı. 

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Örgütün cezaevindekilere baskı uyguladığını ileri süren Öğütçü, ifadesinde özetle şunları anlattı

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“Adnan Oktar’la Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Mütercimlik-Tercümanlık Bölümü’nde okurken 20 yaşında tanıştım. 

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Çalışırken maaşımın yattığı banka kartını Alev Ulaşoğlu’na (Babuna) verirdim. Bu şekilde yıllarca kazandığım maaşımdan tek kuruş almadan örgüte aktarmış oldum.

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TÜM KADINLARA 1 GÜNDE İMAM NİKAHI

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1991-1992 yıllarında Adnan Oktar, cemaatteki resmi ya da imam nikâhlı olsun herkesin eşinden ayrılıp Allah’ın rızasının en çoğuna göre evlilik yapması gerektiğini söyledi. 

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Mecburen en takva kişi kendisi görüldüğünden tüm kadınlar birkaç gün içerisinde kendisiyle imam nikâhlı olarak evlendi. 

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O kişiler resmiyette evli gözükseler de artık imam nikâhlı olarak Adnan Oktar ile 1 TL’lik mehir karşılığında evlendiler.

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KORKU EVİYDİ

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Cezaevine girdikten birkaç ay sonra koğuştaki televizyonda, Kandilli’deki ‘Dragos’ denilen örgüt merkezinin yıkıldığına dair bir haber gördüm. 

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Bu haber cezaevine girdiğimden beri aldığım en iyi haberdi. Bunun için ne kadar sevindiğimi anlatamam. Bu ev adeta bir korku eviydi.

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O evin yıkıldığını görmek bir yerde içimde yer etmiş bir korkunun yerle bir olmasıydı.”

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Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yeniden yapılan yargılamaya devam edildi. 

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Duruşmada, “Şefkatli, merhametli, sevgi dolu bir insanım“ diyen Oktar, ‘kedicikler’ olarak bilinen kadın sanıklara güzelsiniz işareti yaptı.

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"UYANINCA DAYAĞA DEVAM EDİRDİ"

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Öğütçü, örgütte yaşadığı şiddet ve tacizi şöyle anlattı: 

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“Adnan Oktar’dan ilk fiziksel şiddeti 1994’te gördüm. Bana uyguladığı şiddetin gerekçesi genelde ses tonum ve bakışlarım olurdu. 

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Korkum nedeniyle ona hiçbir zaman güzel bakamıyordum. O da ‘Bana sevgiyle bak’ diyerek dayak atardı. 

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Bazen bana ve diğer örgüt üyelerine uyguladığı şiddet saatlerce hatta günlerce sürerdi.

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Uykusu gelince uyur, ertesi gün kalkınca tekrar şiddet uygulamaya devam ederdi. Bu esnada bizim uyumamıza izin vermezdi.”

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Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü "Kandilli’deki ‘Dragos’ denilen örgüt merkezi adeta bir korku eviydi. O evin yıkıldığını görmek bir yerde içimde yer etmiş bir korkunun yerle bir olmasıydı.” dedi. 

23/33

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü "Kandilli’deki ‘Dragos’ denilen örgüt merkezi adeta bir korku eviydi. O evin yıkıldığını görmek bir yerde içimde yer etmiş bir korkunun yerle bir olmasıydı.” dedi. 

24/33

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü "Kandilli’deki ‘Dragos’ denilen örgüt merkezi adeta bir korku eviydi. O evin yıkıldığını görmek bir yerde içimde yer etmiş bir korkunun yerle bir olmasıydı.” dedi. 

25/33

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü "Kandilli’deki ‘Dragos’ denilen örgüt merkezi adeta bir korku eviydi. O evin yıkıldığını görmek bir yerde içimde yer etmiş bir korkunun yerle bir olmasıydı.” dedi. 

26/33

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü "Kandilli’deki ‘Dragos’ denilen örgüt merkezi adeta bir korku eviydi. O evin yıkıldığını görmek bir yerde içimde yer etmiş bir korkunun yerle bir olmasıydı.” dedi. 

27/33

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü "Kandilli’deki ‘Dragos’ denilen örgüt merkezi adeta bir korku eviydi. O evin yıkıldığını görmek bir yerde içimde yer etmiş bir korkunun yerle bir olmasıydı.” dedi. 

28/33

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü "Kandilli’deki ‘Dragos’ denilen örgüt merkezi adeta bir korku eviydi. O evin yıkıldığını görmek bir yerde içimde yer etmiş bir korkunun yerle bir olmasıydı.” dedi. 

29/33

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü "Kandilli’deki ‘Dragos’ denilen örgüt merkezi adeta bir korku eviydi. O evin yıkıldığını görmek bir yerde içimde yer etmiş bir korkunun yerle bir olmasıydı.” dedi. 

30/33

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü "Kandilli’deki ‘Dragos’ denilen örgüt merkezi adeta bir korku eviydi. O evin yıkıldığını görmek bir yerde içimde yer etmiş bir korkunun yerle bir olmasıydı.” dedi. 

31/33

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü "Kandilli’deki ‘Dragos’ denilen örgüt merkezi adeta bir korku eviydi. O evin yıkıldığını görmek bir yerde içimde yer etmiş bir korkunun yerle bir olmasıydı.” dedi. 

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