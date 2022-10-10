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  • Kim antrenör yaptı bu adamı. Mardin'de antrenörün öğrencisini ölesiye dövdüğü anlar cep telefonuna böyle yansıdı

Kim antrenör yaptı bu adamı. Mardin'de antrenörün öğrencisini ölesiye dövdüğü anlar cep telefonuna böyle yansıdı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir beden eğitimi öğretmeninin 9 yaşındaki bir çocuk ile kavga görüntüleri büyük tepki topladı. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine öğretmenin gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 17:05
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Ellerin kırılsın. Kızıltepe'de bir özel lisede beden eğitimi öğretmeni öğrencisini dövdü muşta ile saldırdı. İşte o korku dolu anlar

Kim antrenör yaptı bu adamı. Mardin'de antrenörün öğrencisini ölesiye dövdüğü anlar cep telefonuna böyle yansıdı
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Olay, dün Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Kızıltepe İlçe Stadı'nda meydana geldi. Bir yetişkinin bir çocuk ile kavgası büyük yankı buldu. Görüntülerde çocuğu döven şahsın Kızıltepe'de bir özel lisede beden eğitimi öğretmeni ve ve bir futbol takımının futbol okulunda antrenörlük yapan C.K., olduğu öğrenildi. Dayak yiyen çocuğun ise Dicle İlköğretim Okulu öğrencisi 9 yaşındaki Y.Ö., öğrenildi. Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerde C.K.'nın Y. Ö.'ile kavga ediyor. C.K.'nın çocuğun elinden bir şey almaya çalıştığı görülüyor. C.K.'nın çocuğu yere vurduğu görülüyor. Ardından çevredekilerin araya girmesiyle olay son buluyor.


Muştayla çocuklara saldırdı
İddiaya göre, antrenör C.K.'nın öğrencilerinin Kızıltepe İlçe Stadı'nda maç yaptığı sırada söz konusu 9 yaşındaki Y. Ö.'nün çocuklara hakaret ettiği ve maç sonunda elindeki muştayla çocuklara saldırdığı belirtildi. C.K. bunun üzerine Y. Ö. ile tartışmaya giriyor ve olay kavgaya dönüşüyor. Ardından büyük tepki çeken görüntüler ortaya çıkıyor.
Durumdan haberdar olan aile, Y.Ö.’yü hastaneye götürerek, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan C.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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