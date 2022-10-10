Kim antrenör yaptı bu adamı. Mardin'de antrenörün öğrencisini ölesiye dövdüğü anlar cep telefonuna böyle yansıdı

Olay, dün Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Kızıltepe İlçe Stadı'nda meydana geldi. Bir yetişkinin bir çocuk ile kavgası büyük yankı buldu. Görüntülerde çocuğu döven şahsın Kızıltepe'de bir özel lisede beden eğitimi öğretmeni ve ve bir futbol takımının futbol okulunda antrenörlük yapan C.K., olduğu öğrenildi. Dayak yiyen çocuğun ise Dicle İlköğretim Okulu öğrencisi 9 yaşındaki Y.Ö., öğrenildi. Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerde C.K.'nın Y. Ö.'ile kavga ediyor. C.K.'nın çocuğun elinden bir şey almaya çalıştığı görülüyor. C.K.'nın çocuğu yere vurduğu görülüyor. Ardından çevredekilerin araya girmesiyle olay son buluyor.



Muştayla çocuklara saldırdı

İddiaya göre, antrenör C.K.'nın öğrencilerinin Kızıltepe İlçe Stadı'nda maç yaptığı sırada söz konusu 9 yaşındaki Y. Ö.'nün çocuklara hakaret ettiği ve maç sonunda elindeki muştayla çocuklara saldırdığı belirtildi. C.K. bunun üzerine Y. Ö. ile tartışmaya giriyor ve olay kavgaya dönüşüyor. Ardından büyük tepki çeken görüntüler ortaya çıkıyor.

Durumdan haberdar olan aile, Y.Ö.’yü hastaneye götürerek, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan C.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.