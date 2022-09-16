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Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı

Yeniden görülen Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı. Mahkeme ara kararında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 23:32
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Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı

Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı
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Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı. Mahkeme ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyanın mütalaasını açıklaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Kararda sadece ‘suç örgütüne üye olma’ suçundan yargılanan tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmedildi.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik dava 11 Ocak 2021’de karara bağlanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar usul yönünden bozularak yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti. Bozma kararının ardından Marmara Cezaevi karşısında bulunan salonda 9 gündür görülmeye devam edilen 72’si tutuklu 215 sanıklı davada, Adnan Oktar ile bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.


Tutuklu sanıkların tahliyeye ilişkin beyanları ile devam eden duruşmada sanık Hüsnü Erel Aksoy kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğunu söyleyerek, “Tutuklanana kadar Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapıyordum. Tutuklandıktan sonra açığa alındım. İstinafın kararından sonra adalet aramak için 5.5 ay bekledik. Bu sürenin daha fazla uzamasına izin vermeyin. Toplanmamış bir delil olması mümkün değil. Gerçekten dosyada bir şey yok. Bozulacağı belli. Eninde sonunda tahliye olacağız” dedi.

Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında dosya mütalaa için savcılığa gönderildi

 

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davanın dokuzuncu gününde mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda görülen davanın duruşmasına Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklardan bir kısmı ve avukatları katıldı.

Tüm tutuklu sanıkların ve avukatlarının taleplerinin alınması tamamlandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.

Mahkeme, sadece üyelik isnadı olan sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasına, 3 sanığın ise haklarında seri muhakeme usulünün uygulanması gerektiğinden dosyalarının savcılığa gönderilmesine ve MİT'e gönderilen yazının cevabının beklenmesine hükmetti.

Sanıklar hakkındaki el koyma kararlarının kaldırılması taleplerinin esas ile birlikte değerlendirilmesini kararlaştıran mahkeme, Adnan Oktar'ın kısıtlama kararının kaldırılması talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, Bölge Adliye Mahkemesinin kararında belirtilen eksikliklerin giderildiğini ifade ederek, diğer taleplerin reddine ve etkin pişmanlıktan faydalanan sanıkların ifadelerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek gereğinin yapılmasına karar verdi.

Tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 4 Ekim Salı gününe ertelendi.

Davanın geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021'de açıkladığı kararında, örgüt yöneticisi olmak suçundan yargılanan sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna'ya ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

Mahkeme, 107 sanığa "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay, 20 sanığa da "örgüte üye olmak", "gerçeğe aykırı mal bildirme", "örgüte yardım etme", "suçluyu kayırma", "ruhsatsız silah taşıma" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 8 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası vermişti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 12 sanığa "örgüte üye olmak" suçundan 11'er ay hapis cezası veren mahkeme, bu sanıklarla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını karara bağlamıştı.

Sanık Mustafa Kuşçu, Ozan Süer ve Turgut Aksu’nun tahliyesine hükmeden mahkeme, Bahadır Köseoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırmıştı.

Sanıklardan 3'ünün tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıklar Ahmet Bürke, Dolunay Tezin, Hüseyin Alpar Sayın, Sibel Yılmaztürk, Şecaaddin Çelikler, Eşref Nuri Yakışan, Mehmet Murat Atmaca ve Deniz Tanık'ın tutuklanmalarına karar vermişti.

Bir kısım sanıkların bazı suçlardan beraatini kararlaştıran heyet, 80 sanığı ise çeşitli suçlardan 3 yıl ile 36 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı.

İstinaf Mahkemesi kararı bozmuştu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

İstinafın bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınıp tahliyelerine karar verilmişti.

Alınan kararda suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 61 sanıktan 50'si tutuklanmış, dava dosyası ilk derece mahkemesine gönderilmişti.

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